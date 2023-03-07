Нестеров Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения25.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1890
Бракосочетание
21.?.1909
Рождение ребёнка
?.10.1910
Дочь: Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова Матрена Вагурина
Рождение ребёнка
25.04.1913
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова Матрена Вагурина
Рождение ребёнка
06.02.1918
Мать ребёнка: Нестерова Матрена Вагурина
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1924
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова Матрена Вагурина
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Нестерова Матрена Вагурина
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно