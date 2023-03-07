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Нестеров Иван Семенович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1890

Отец: Нестеров Семен Егорович

Мать: Нестерова Татьяна Леонтьева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.?.1909

Жена: Нестерова Матрена Вагурина

Рождение ребёнка
?.10.1910

Дочь: Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова Матрена Вагурина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1913

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова Матрена Вагурина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1918

Сын: Нестеров Иван Иванович

Мать ребёнка: Нестерова Матрена Вагурина

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1924

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова Матрена Вагурина

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Нестеров Федор Иванович

Мать ребёнка: Нестерова Матрена Вагурина

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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