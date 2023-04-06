Дмитриева Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1878
Дочь: Дмитриева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно