Дмитриева Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1878

Дочь: Дмитриева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Иван Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
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