Цветков Иосиф Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветков Иосиф Андреевич

Цветков Иосиф Андреевич

avatar

Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

01.04.1882 ст.

Дата смерти

13.02.1883 ст.

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1882 ст.

Отец: Андрей Петрович

Мать: Цветкова Мария Алексеевна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 01.04.1882 по 13.02.1883 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Крещение
01.04.1882 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 01.04.1882 по 13.02.1883 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
13.02.1883 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Похороны
15.02.1883 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close