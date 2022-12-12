Цветков Иосиф Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1882 ст.
Дата смерти13.02.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1882 ст.
Отец: Андрей Петрович
Гражданство
С 01.04.1882 по 13.02.1883 ст.
Россия
Крещение
01.04.1882 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 01.04.1882 по 13.02.1883 ст.
Смерть
13.02.1883 ст.
Похороны
15.02.1883 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область