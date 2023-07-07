Максина Марина Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1852
Отец ребёнка: Максин Моисей Никитич
Рождение ребёнка
26.09.1853
Дочь: Максина (Максина) Устиния Моисеевна
Отец ребёнка: Максин Моисей Никитич
Рождение ребёнка
22.09.1856
Дочь: Паршикова (Максина) Фекла Моисеевна
Отец ребёнка: Максин Моисей Никитич
Рождение ребёнка
05.01.1859
Отец ребёнка: Максин Моисей Никитич
Рождение ребёнка
27.08.1861
Отец ребёнка: Максин Моисей Никитич
Рождение ребёнка
09.07.1866
Отец ребёнка: Максин Моисей Никитич
Смерть
Неизвестно