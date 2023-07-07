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Максина Марина Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Моисей Никитич

Рождение ребёнка
05.02.1852

Сын: Максин Кирилл Моисеевич

Отец ребёнка: Максин Моисей Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.09.1853

Дочь: Максина (Максина) Устиния Моисеевна

Отец ребёнка: Максин Моисей Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1856

Дочь: Паршикова (Максина) Фекла Моисеевна

Отец ребёнка: Максин Моисей Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1859

Сын: Максин Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Максин Моисей Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1861

Сын: Максин Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Максин Моисей Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1866

Сын: Максин Антон Моисеевич

Отец ребёнка: Максин Моисей Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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