Бондарева (Павлова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1897
Дата смерти02.01.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1897
Отец: Павлов Николай
Мать: Павлова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Андреевич
Отец ребёнка: Бондарев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Бондарев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Бондарев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарев Андрей
Смерть
02.01.1994