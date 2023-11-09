Бондарева (Павлова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Павлова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1897

Дата смерти

02.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1897

Отец: Павлов Николай

Мать: Павлова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Андреевич

Отец ребёнка: Бондарев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Бондарев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Бондарев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Андрей

Смерть
02.01.1994
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