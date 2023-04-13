Кравченко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Василий

Кравченко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1810

Сын: Кравченко Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Кравченко Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Белашенко Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Кислинская Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close