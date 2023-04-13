Кравченко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1810
Сын: Кравченко Петр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Кравченко Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Белашенко Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Кислинская Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно