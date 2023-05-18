Жабин Александр Аникеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖабин Александр Аникеевич

Жабин Александр Аникеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Жабин Аникей Трофимович

Мать: Жабина Марья Ворфоломеевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Евгения Александровна

Мать ребёнка: Федосия Игнатьевна

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Жабин Емельян Александрович

Мать ребёнка: Федосия Игнатьевна

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1847

Сын: Жабин Иван Александрович

Мать ребёнка: Федосия Игнатьевна

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-829, л.123об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close