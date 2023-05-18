Жабин Александр Аникеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Евгения Александровна
Мать ребёнка: Федосия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Жабин Емельян Александрович
Мать ребёнка: Федосия Игнатьевна
Рождение ребёнка
22.02.1847
Мать ребёнка: Федосия Игнатьевна
ГАОО 173-15-829, л.123об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно