Никитина (Воробьёва) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Владимир
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Никитина Марина Владимировна
Отец ребёнка: Никитин Владимир
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Никитина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Никитин Владимир
Рождение ребёнка
1978
Сын: Никитин Олег Владимирович
Отец ребёнка: Никитин Владимир
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Никитина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Никитин Владимир
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Никитина Анна Владимиривна
Отец ребёнка: Никитин Владимир