Никитина (Воробьёва) Надежда Александровна 1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никитина (Воробьёва) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Воробьёв Александр

Мать: Воробьёва (Гиричева) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Владимир

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Никитина Марина Владимировна

Отец ребёнка: Никитин Владимир

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Никитина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Никитин Владимир

Рождение ребёнка
1978

Сын: Никитин Олег Владимирович

Отец ребёнка: Никитин Владимир

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Никитина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Никитин Владимир

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Никитина Анна Владимиривна

Отец ребёнка: Никитин Владимир

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