Рисов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рисов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рисова) Ефросинья Павловна
Мать ребёнка: Рисова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рисова) Антонина Павловна
Мать ребёнка: Рисова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рисова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рисов Иван Павлович
Мать ребёнка: Рисова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рисов Яков Павлович
Мать ребёнка: Рисова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Симонова (Рисова) Феодосья Павловна
Мать ребёнка: Рисова Мария Федотовна