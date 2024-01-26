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Рисов Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рисов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рисова) Ефросинья Павловна

Мать ребёнка: Рисова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рисова) Антонина Павловна

Мать ребёнка: Рисова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рисов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Рисова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рисов Иван Павлович

Мать ребёнка: Рисова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рисов Яков Павлович

Мать ребёнка: Рисова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Симонова (Рисова) Феодосья Павловна

Мать ребёнка: Рисова Мария Федотовна

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