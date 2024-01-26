Рисова Мария Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Симонова Феодосья Павловна
Отец ребёнка: Рисов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Павловна
Отец ребёнка: Рисов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Павловна
Отец ребёнка: Рисов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рисов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рисов Иван Павлович
Отец ребёнка: Рисов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рисов Яков Павлович
Отец ребёнка: Рисов Павел Васильевич