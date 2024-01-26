Рисова Мария Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рисова Мария Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Симонова Феодосья Павловна

Отец ребёнка: Рисов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Павловна

Отец ребёнка: Рисов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Павловна

Отец ребёнка: Рисов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рисов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Рисов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рисов Иван Павлович

Отец ребёнка: Рисов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рисов Яков Павлович

Отец ребёнка: Рисов Павел Васильевич

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