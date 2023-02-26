Никифор Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиДо 1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Кочникова Анна (Никифорова)
Мать ребёнка: не указана
Экономической волости с.Заболотья Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1840
Заболотье, Перемышльский муниципальный район, Калужская область