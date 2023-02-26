Никифор Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Максимов

Никифор Максимов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

До 1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Кочникова Анна (Никифорова)

Мать ребёнка: не указана

Экономической волости с.Заболотья Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1840
Заболотье, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close