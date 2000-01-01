Курмаз Василий Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмаз Василий Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курмаз Иван

Мать: Курмаз Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наца

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курмаз Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Наца

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курмаз Вадим Васильевич

Мать ребёнка: Наца

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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