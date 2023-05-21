Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Около ?.11.1820 ст.
Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Смирнов Илларион Васильевич
Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1195/ стр. 611
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович
Смерть
Неизвестно