Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович

Запонорье, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович

Запонорье, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1820 ст.

Сын: Смирнов Николай Васильев

Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович

Запонорье, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Смирнов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович

Запонорье, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Смирнов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович

Запонорье, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Смирнов Илларион Васильевич

Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович

Запонорье, Ликино-Дулёво, Московская область
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1195/ стр. 611
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович

Запонорье, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Левшин Василий Семёнович

Запонорье, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
Неизвестно
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