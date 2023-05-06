Исанина Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исанина Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1961

Отец: не указан

Мать: Смирнова Мария Николаевна

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