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Демидов Поликарп Нифонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демидов Нифонт Леонтьевич

Мать: Демидова (Сыкулева) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Григорий Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Матвей Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Демидов Михаил Поликарпович

Мать ребёнка: Демидова (Чудинова) Мариамна Никифоровна

Покровская, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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