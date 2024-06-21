Демидов Поликарп Нифонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Григорий Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Матвей Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Демидов Михаил Поликарпович
Мать ребёнка: Демидова (Чудинова) Мариамна Никифоровна
Покровская, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно