(Wiebe) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Wiebe) Мария

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Место рождения

Freienhuben, Danzig, Poland

Дата рождения

15.06.1730

Дата смерти

15.04.1794

Пол

Женский

Отец

Около 1693 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1730

Отец: Wiebe Arend

Мать: Wiebe Maria

Freienhuben, Danzig, Poland
Место жительства
1730
Бракосочетание
Около 1750

Муж: Wiebe Gerhard Isbrand

Рождение ребёнка
15.08.1752

Сын: Wiebe Gerhard

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard Isbrand

Ellerwalde, Westpreussen, Preussen, Germany
Рождение ребёнка
18.02.1762

Дочь: Regier Агата

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard Isbrand

Ellerwald I Trift, Elbing, West Prussia, Prussia, Germany
Рождение ребёнка
01.03.1767

Дочь: Penner Margaretha

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard Isbrand

Ellerwald, Prussia
Рождение ребёнка
20.12.1770

Сын: Wiebe Isabrand Gerhard

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard Isbrand

Ellerwalde, Marienwerder, Westpreußen, Preußen, Deutschland
Крещение
Неизвестно
MENNONITEN, ELBING, WESTPREUSSEN, PRUSSIA
Смерть
15.04.1794
Ellerwald, Elbing, Prussia
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