(Wiebe) Мария
Место рожденияFreienhuben, Danzig, Poland
Дата рождения15.06.1730
Дата смерти15.04.1794
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1730
Отец: Wiebe Arend
Мать: Wiebe Maria
Freienhuben, Danzig, Poland
Место жительства
1730
Бракосочетание
Около 1750
Рождение ребёнка
15.08.1752
Сын: Wiebe Gerhard
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard Isbrand
Ellerwalde, Westpreussen, Preussen, Germany
Рождение ребёнка
18.02.1762
Дочь: Regier Агата
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard Isbrand
Ellerwald I Trift, Elbing, West Prussia, Prussia, Germany
Рождение ребёнка
01.03.1767
Дочь: Penner Margaretha
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard Isbrand
Ellerwald, Prussia
Рождение ребёнка
20.12.1770
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard Isbrand
Ellerwalde, Marienwerder, Westpreußen, Preußen, Deutschland
Крещение
Неизвестно
MENNONITEN, ELBING, WESTPREUSSEN, PRUSSIA
Смерть
15.04.1794
Ellerwald, Elbing, Prussia