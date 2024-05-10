Хейсин Моисей-Мендель Хаимович 09.05.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хейсин Моисей-Мендель Хаимович

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

09.05.1890

Дата смерти

Около ?.04.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1890

Отец: Хейсин Фома (Хаим) Исаевич

Мать: Хейсина (Мильштейн) Юлия (Юспа) Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 181 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1890 год. Лист 6об-7 | ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | 4) Мося (умер 11 мес.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
Около ?.04.1891
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: Пневмония

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