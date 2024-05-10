Хейсин Моисей-Мендель Хаимович
Место рождения
Дата рождения09.05.1890
Дата смертиОколо ?.04.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1890
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 181 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1890 год. Лист 6об-7 | ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | 4) Мося (умер 11 мес.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около ?.04.1891
Причина смерти: Пневмония