Пуртов Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 21.05.1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.05.1772
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Пуртова Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Пуртов Павел Никитин
Мать ребёнка: Пуртова Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуртов Илья Никитин
Мать ребёнка: Пуртова Анастасия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно