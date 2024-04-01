Пуртов Никита Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуртов Никита Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 21.05.1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.05.1772

Отец: Пуртов Иван Крест. Д. Красноярской Лукин

Мать: Пуртова Мавра Макарова

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Пуртов Алексей Никитин

Мать ребёнка: Пуртова Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Пуртов Павел Никитин

Мать ребёнка: Пуртова Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Илья Никитин

Мать ребёнка: Пуртова Анастасия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуртова Анастасия Иванова

Смерть
Неизвестно
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