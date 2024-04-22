Нехлебов Александр
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
10.11.1955
Сын: Нехлебов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Алла Александровна Николаевна
Рождение ребёнка
13.10.1960
Сын: Нехлебов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Алла Александровна Николаевна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
1980
после операции (ничего не предвещало, операция была сделана по плану)