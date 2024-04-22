Нехлебов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехлебов Александр

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

1931

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
10.11.1955

Сын: Нехлебов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Алла Александровна Николаевна

Рождение ребёнка
13.10.1960

Сын: Нехлебов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Алла Александровна Николаевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
1980
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
после операции (ничего не предвещало, операция была сделана по плану)
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