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N.N.
N.N.
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Margaret
Около 1328 г.р.
Добавил:
СФ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1328
Дочь:
Margaret
Мать ребёнка:
N.N.
Holkettle, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
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