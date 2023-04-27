N.N. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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N.N.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1328 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1328

Дочь: Margaret

Мать ребёнка: N.N.

Holkettle, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
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