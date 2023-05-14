Коннов Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1954
Мать ребёнка: Коннова Раиса Павловна
Рождение ребёнка
17.02.1956
Дочь: Шалаева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Коннова Раиса Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдуллина Валентина Петровна
Мать ребёнка: Коннова Раиса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коннова Раиса Павловна