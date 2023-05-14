Коннов Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннов Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1954

Сын: Коннов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Коннова Раиса Павловна

Рождение ребёнка
17.02.1956

Дочь: Шалаева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Коннова Раиса Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдуллина Валентина Петровна

Мать ребёнка: Коннова Раиса Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коннова Раиса Павловна

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