Николаев Георгий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Георгий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1937

Отец: Николаев ?

Мать: Нина Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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