Параскева Семёнова
Место рожденияд.Лунино Калужской губ.
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лунино Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1863
Дочь: Агапия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Александров
Рождение ребёнка
23.12.1864
Сын: Широков Ефим Андреев
Отец ребёнка: Андрей Александров
Рождение ребёнка
06.05.1867
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Александров
Рождение ребёнка
26.10.1869
Сын: Стефан Андреев
Отец ребёнка: Андрей Александров
Рождение ребёнка
05.08.1872
Сын: Максим Андреев
Отец ребёнка: Андрей Александров
Рождение ребёнка
Около ?.11.1875
Сын: Прокопий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Александров
Рождение ребёнка
До 1882
Отец ребёнка: Андрей Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Александров
Смерть
Неизвестно