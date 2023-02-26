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Параскева Семёнова

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Место рождения

д.Лунино Калужской губ.

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лунино Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1863

Дочь: Агапия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Александров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.12.1864

Сын: Широков Ефим Андреев

Отец ребёнка: Андрей Александров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.05.1867

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Александров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.10.1869

Сын: Стефан Андреев

Отец ребёнка: Андрей Александров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1872

Сын: Максим Андреев

Отец ребёнка: Андрей Александров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1875

Сын: Прокопий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Александров

Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Широков Евдоким Андреев

Отец ребёнка: Андрей Александров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Александров

Смерть
Неизвестно
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