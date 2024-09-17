(Хрулева) Параскева Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: Хрулев Михаил Иванович
Мать: Хрулева Ирина Гавриловна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 32 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 4
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816