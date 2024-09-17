(Хрулева) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хрулева) Параскева Михайловна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1768 г.р.

Мать

Вычислено 1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Хрулев Михаил Иванович

Мать: Хрулева Ирина Гавриловна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 32 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 4
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1816

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