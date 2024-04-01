Батенева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веснин? Иван Крест. Г. Котельнич, Вятской Губернии
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пинигина (Батенева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Батенев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батенев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батенев Александр Иванович
Отец ребёнка: Батенев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батенева) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Батенев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Пинигина, Пуртова (Батенева) Мария Иванова
Отец ребёнка: Батенев Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно