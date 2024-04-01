Батенева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батенева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веснин? Иван Крест. Г. Котельнич, Вятской Губернии

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пинигина (Батенева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Батенев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батенев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батенев Александр Иванович

Отец ребёнка: Батенев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батенева) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Батенев Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батенев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Пинигина, Пуртова (Батенева) Мария Иванова

Отец ребёнка: Батенев Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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