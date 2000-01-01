Гамеров Абрам-Юдель Мордухович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамеров Абрам-Юдель Мордухович

Гамеров Абрам-Юдель Мордухович

avatar

Место рождения

деревня Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Гамеров Мордух Симонович

Мать: не указана

деревня Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии
"Первая всеобщая перепись населения 1897 года по Курляндской, Витебской и Лифляндской губерниям" в переписном листе деревни Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии. Приписан по отцу Слободс... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close