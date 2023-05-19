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Петухов Сергей Алексеев

Место рождения

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Петухов Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Параскева Сергеева

Мать ребёнка: Агафья Федорова

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Петухов Ефим Сергеев

Мать ребёнка: Агафья Федорова

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Сын: Петухов Иван Сергiев

Мать ребёнка: Агафья Федорова

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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