Петухов Сергей Алексеев
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Петухов Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Параскева Сергеева
Мать ребёнка: Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Петухов Ефим Сергеев
Мать ребёнка: Агафья Федорова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Петухов Иван Сергiев
Мать ребёнка: Агафья Федорова
Смерть
Неизвестно