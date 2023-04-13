(Петухова) Агафья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петухова) Агафья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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