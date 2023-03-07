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Горшенина (Валявина) Елена

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Валявинъ Захаръ

Мать: Валявина, Денисова Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1845

Муж: Горшенинъ Трофимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1846

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1848

Дочь: Зиновья

Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1850

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1853

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1855

Сын: Горшенинъ Семенъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1858

Сын: Горшенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1860

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1862

Сын: Горшенинъ Якимъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1865

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1867

Дочь: Епистимия

Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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