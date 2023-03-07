Горшенина (Валявина) Елена
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Валявинъ Захаръ
Мать: Валявина, Денисова Марья
Бракосочетание
04.02.1845
Муж: Горшенинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
21.08.1846
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
25.10.1848
Дочь: Зиновья
Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
16.11.1850
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
25.06.1853
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
01.02.1855
Сын: Горшенинъ Семенъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
21.02.1858
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
28.05.1860
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
06.09.1862
Сын: Горшенинъ Якимъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
15.04.1865
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
24.10.1867
Дочь: Епистимия
Отец ребёнка: Горшенинъ Трофимъ