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Малышев Адриан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1912 ст.

Дата смерти

01.09.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1912 ст.

Отец: Малышев Алексей Иванович

Мать: Малышева Ольга Прохоровна

Крещение
26.08.1912 ст.
Красногорское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Восприемники: Красногорского села крестьянин Кирилл Тихонов Дёмин и деревни Лепихиной жена крестьянина Агриппина Георгиева Лепихина
Смерть
01.09.1912 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
02.09.1912 ст.
Онуфриево, Исетский муниципальный район, Тюменская область
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