Малышев Адриан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1912 ст.
Дата смерти01.09.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1912 ст.
Крещение
26.08.1912 ст.
Красногорское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Восприемники: Красногорского села крестьянин Кирилл Тихонов Дёмин и деревни Лепихиной жена крестьянина Агриппина Георгиева Лепихина
Смерть
01.09.1912 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
02.09.1912 ст.
Онуфриево, Исетский муниципальный район, Тюменская область