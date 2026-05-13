Козявин Анатолий Петрович
мужской, родился Неизвестно
ОтецКозявин Петр Романович1908 г.р.
Супруги
Козявина Анна Алексеевна08.01.1932 г.р.
Дети
Козявин Александр Анатольевич28.03.1954 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козявин Петр Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козявина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
28.03.1954
Сын: Козявин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Козявина Анна Алексеевна