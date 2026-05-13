Козявин Анатолий Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Козявин Анатолий Петрович

Автор
ВК
Козявин В.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Козявин Петр Романович1908 г.р.
Супруги
Козявина Анна Алексеевна08.01.1932 г.р.
Дети
Козявин Александр Анатольевич28.03.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козявин Петр Романович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
28.03.1954

Сын: Козявин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Козявина Анна Алексеевна

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