Жарикова (Шапкина) Ирина Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарикова (Шапкина) Ирина Авксентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1869

Муж: Жариков Кирилл Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.09.1871

Дочь: Жарикова (Жарикова) Вера Кирилловна

Отец ребёнка: Жариков Кирилл Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1874

Сын: Жариков Петр Кириллович

Отец ребёнка: Жариков Кирилл Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.06.1877

Дочь: Жарикова (Жарикова) Агриппина Кирилловна

Отец ребёнка: Жариков Кирилл Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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