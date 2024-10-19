Жарикова (Шапкина) Ирина Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1869
Рождение ребёнка
18.09.1871
Дочь: Жарикова (Жарикова) Вера Кирилловна
Отец ребёнка: Жариков Кирилл Фролович
Рождение ребёнка
28.06.1874
Отец ребёнка: Жариков Кирилл Фролович
Рождение ребёнка
18.06.1877
Дочь: Жарикова (Жарикова) Агриппина Кирилловна
Отец ребёнка: Жариков Кирилл Фролович
Смерть
Неизвестно