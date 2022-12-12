Рачило Владимир Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1978
Дочь: Дудырина Анна Владимировна
Мать ребёнка: Дудырина Татьяна Антонировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рачило Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Рачило Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рачило Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гелена Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001