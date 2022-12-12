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Рачило Владимир Иванович

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Место рождения

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.11.1978

Дочь: Дудырина Анна Владимировна

Мать ребёнка: Дудырина Татьяна Антонировна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рачило Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Рачило Тамара

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рачило Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гелена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудырина Татьяна Антонировна

Смерть
2001
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