Апухтина (Буцикина) Дарья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апухтина (Буцикина) Дарья Гавриловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1846

Дата смерти

25.05.1920

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Буцикин Гавриил Семенович

Мать: Буцикина Дарья Афанасьевна

Бракосочетание
14.01.1868

Муж: Апухтин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
25.03.1878

Сын: Апухтин Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Апухтин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бражникова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Апухтин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
20.05.1881

Сын: Апухтин Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Апухтин Дмитрий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.05.1920
Причина смерти: старость
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