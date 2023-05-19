Апухтина (Буцикина) Дарья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти25.05.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
14.01.1868
Рождение ребёнка
25.03.1878
Сын: Апухтин Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Апухтин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Бражникова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Апухтин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
20.05.1881
Сын: Апухтин Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Апухтин Дмитрий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.05.1920
Причина смерти: старость