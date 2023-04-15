Бохан Кузьма Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бохан Кузьма Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1882 ст.

Дочь: Бохан Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: Бохан Александра Семеновна

Место жительства
1882 ст.
Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бохан Александра Семеновна

Смерть
Неизвестно
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