Бохан Кузьма Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1882 ст.
Дочь: Бохан Екатерина Кузьминична
Мать ребёнка: Бохан Александра Семеновна
Место жительства
1882 ст.
Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно