Аксёнов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1933
Рождение ребёнка
?.11.1935
Рождение ребёнка
?.02.1938
Рождение ребёнка
?.01.1942
Рождение ребёнка
?.08.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксёнова Енафа Платонова
Смерть
Неизвестно