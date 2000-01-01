Аксёнов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова Енафа Платонова

Рождение ребёнка
?.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова Енафа Платонова

Рождение ребёнка
?.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова Енафа Платонова

Рождение ребёнка
?.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова Енафа Платонова

Рождение ребёнка
?.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова Енафа Платонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Енафа Платонова

Смерть
Неизвестно
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