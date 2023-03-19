Бубочкин Семен Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1881
Бракосочетание
05.11.1902
Рождение ребёнка
20.10.1904
Сын: Бубочкин Михаил Семенович
Мать ребёнка: Бубочкина Наталья Ивновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бубочкина Мария Семёновна
Мать ребёнка: Бубочкина Наталья Ивновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бубочкина Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Бубочкина Наталья Ивновна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Бубочкина Наталья Ивновна
Смерть
Неизвестно