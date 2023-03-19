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Бубочкин Семен Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1881

Отец: Бубочкин Филипп Яковлевич

Мать: Бубочкина Мария(фа) Григорьевна

Бракосочетание
05.11.1902

Жена: Бубочкина Наталья Ивновна

Рождение ребёнка
20.10.1904

Сын: Бубочкин Михаил Семенович

Мать ребёнка: Бубочкина Наталья Ивновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бубочкина Мария Семёновна

Мать ребёнка: Бубочкина Наталья Ивновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бубочкина Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Бубочкина Наталья Ивновна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бубочкин Петр Семёнович

Мать ребёнка: Бубочкина Наталья Ивновна

Смерть
Неизвестно
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