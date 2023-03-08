Попов Дмитрий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Дмитрий Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1992 г.р.

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.2014

Сын: Попов Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Попова Людмила Игоревна

Рождение ребёнка
21.08.2021

Дочь: Попова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Попова Людмила Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Людмила Игоревна

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