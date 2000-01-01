Хатире — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хатире

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Шамиль

Мать: Рустамова Гульдене Сулеймановна

Смерть
2019
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