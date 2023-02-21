(Обрядова) Анастасия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Обрядова) Анастасия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Обрядов Гаврила Николаевич

Мать: не указана

Смерть
1917
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