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(Обрядова) Анастасия Гавриловна
(Обрядова) Анастасия Гавриловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
1917
Пол
Женский
Отец
Обрядов Гаврила Николаевич
1889 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Обрядов Гаврила Николаевич
Мать: не указана
Смерть
1917
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