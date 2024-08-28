Степанова (Худякова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Степанов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Вера Александровна
Отец ребёнка: Степанов Александр
Смерть
Неизвестно