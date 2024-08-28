Степанова (Худякова) Александра Васильевна 1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанова (Худякова) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Худяков Василий

Мать: Худякова (Злотникова) Анна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Степанов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Вера Александровна

Отец ребёнка: Степанов Александр

Смерть
Неизвестно

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