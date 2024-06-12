Головин Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГоловин Николай

Головин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1952

Дочь: Головина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Головина Ирина Дорофеевна

Рождение ребёнка
10.03.1957

Дочь: Засовенко Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Головина Ирина Дорофеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.