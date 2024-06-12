Головин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1952
Дочь: Головина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Головина Ирина Дорофеевна
Рождение ребёнка
10.03.1957
Дочь: Засовенко Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Головина Ирина Дорофеевна
Смерть
Неизвестно