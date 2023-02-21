Кириллова (Орлова) Татьяна Флепонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Флепонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1909 ст.
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Кириллов Дмитрий Георгиевич
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Орлов Григорий Георгиевич девица Кириллова Анна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно