Кириллова (Орлова) Татьяна Флепонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллова (Орлова) Татьяна Флепонтовна

Кириллова (Орлова) Татьяна Флепонтовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Флепонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1909 ст.

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Кириллов Дмитрий Георгиевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Орлов Григорий Георгиевич девица Кириллова Анна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Дмитрий Георгиевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close