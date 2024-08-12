Мелания Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815
Дата смерти27.09.1847 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Исаев
Рождение ребёнка
12.03.1841 ст.
Дочь: Матрона Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Исаев
Рождение ребёнка
01.04.1845 ст.
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Исаев
Смерть
27.09.1847 ст.
От болезни в животе.