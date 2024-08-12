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Мелания Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

27.09.1847 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Исаев

Рождение ребёнка
12.03.1841 ст.

Дочь: Матрона Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Исаев

Лыщиково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1845 ст.

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Исаев

Лыщиково, Рузский, Московская область
Смерть
27.09.1847 ст.
Лыщиково, Рузский, Московская область
От болезни в животе.

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