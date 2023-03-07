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Пушкарева Васса Пиманова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Парасковья Яковлева

Отец ребёнка: Пушкарев Яков Галактионов

Рождение ребёнка
11.03.1835 ст.

Сын: Пушкарев Ефим Яковлев

Отец ребёнка: Пушкарев Яков Галактионов

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Пушкарев Яков Галактионов

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Катерина Яковлева

Отец ребёнка: Пушкарев Яков Галактионов

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Пушкарев Яков Галактионов

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Пушкарев Герасим Яковлев

Отец ребёнка: Пушкарев Яков Галактионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Яков Галактионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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