Пушкарева Васса Пиманова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Парасковья Яковлева
Отец ребёнка: Пушкарев Яков Галактионов
Рождение ребёнка
11.03.1835 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Яков Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Пушкарев Яков Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Катерина Яковлева
Отец ребёнка: Пушкарев Яков Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Пушкарев Яков Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Пушкарев Яков Галактионов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858