Лариохов Пётр Васильевич 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лариохов Пётр Васильевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Василий Илларионович

Мать: Марфа Тимофеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариохова Ефросинья Семёновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Вариохов Максим Петрович

Мать ребёнка: Лариохова Ефросинья Семёновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.01.1871

Сын: Вариохов Максим Петрович

Мать ребёнка: Лариохова Ефросинья Семёновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.03.1878

Сын: Вариохов Герасим Петрович

Мать ребёнка: Лариохова Ефросинья Семёновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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