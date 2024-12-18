Лариохов Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Василий Илларионович
Мать: Марфа Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Лариохова Ефросинья Семёновна
Рождение ребёнка
09.01.1871
Мать ребёнка: Лариохова Ефросинья Семёновна
Рождение ребёнка
02.03.1878
Сын: Вариохов Герасим Петрович
Мать ребёнка: Лариохова Ефросинья Семёновна
Смерть
Неизвестно