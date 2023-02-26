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Филипп Павлов

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Место рождения

д.Новая Слобода

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Новая Слобода
Бракосочетание
25.10.1799

Жена: Агафия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1800

Дочь: Анисия Филиппова

Мать ребёнка: Агафия Фёдорова

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Елена Филиппова

Мать ребёнка: Агафия Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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