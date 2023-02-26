Филипп Павлов
Место рожденияд.Новая Слобода
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Новая Слобода
Бракосочетание
25.10.1799
Жена: Агафия Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1800
Дочь: Анисия Филиппова
Мать ребёнка: Агафия Фёдорова
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Елена Филиппова
Мать ребёнка: Агафия Фёдорова
Смерть
Неизвестно