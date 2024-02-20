(Кириченко / Кириленко /) Мария Григорьевна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1838
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Рождение ребёнка
01.11.1857
Дочь: Эпистимия Андреевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Андрей Иоаннович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082,Покровская церковь,м/к-1857г.лист № 4572,зап.№ 72.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно