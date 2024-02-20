(Кириченко / Кириленко /) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириченко / Кириленко /) Мария Григорьевна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Рождение ребёнка
01.11.1857

Дочь: Эпистимия Андреевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Андрей Иоаннович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082,Покровская церковь,м/к-1857г.лист № 4572,зап.№ 72.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириленко / Кириченко / Андрей Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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