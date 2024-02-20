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(Кириленко / Кириченко /) Эпистимия Андреевна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

01.11.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1857

Отец: Кириленко / Кириченко / Андрей Иоаннович

Мать: Мария Григорьевна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082,Покровская церковь,м/к-1857г.лист № 4572,зап.№ 72.
Крещение
01.11.1857
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд.Гребенская волость,д.Саливонки
ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082,Покровская церковь,м/к-1857г.лист № 4572,зап.№ 72. | Восприемники: Крестьяне д.Саливонки: Архип Иванович Ляшенко и Марфа Никифоровна - Луковина Василия Кириченко-жена
Смерть
Неизвестно
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