Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти26.03.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.03.1842
Причина смерти: От простуды
Похороны
28.03.1842
Церковь села Ильинского на Лугу, Ильинское на Лугу, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя