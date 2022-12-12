Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

26.03.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Александрович

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.03.1842
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: От простуды
Похороны
28.03.1842
Церковь села Ильинского на Лугу, Ильинское на Лугу, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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